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31.05.18 13:43

Ямал должен закрепить за собой лидерство в Арктике - врио губернатора

© РИА Новости. Григорий Сысоев
31 мая. Interfax-Russia.ru - Временно исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов считает, что необходимо завершить начатые проекты, а также укрепить лидерство в Арктике, сообщает пресс-служба главы региона.

"Моя цель - <...> постараться преумножить то, что было достигнуто. В округе создана очень крепкая команда. Останавливаться нам нельзя. Необходимо завершить проекты, старт которым уже был дан. Среди них - Северный широтный ход", - отметил Д.Артюхов, которого цитирует пресс-служба.

В четверг в Салехарде уральский полпред Игорь Холманских представил Д.Артюхова депутатам, правительству региона, главам муниципалитетов и общественности.

И.Холманских подчеркнул, что врио губернатора "досталось хорошее наследство", так как "за восемь последних лет Ямал сделал серьезный шаг вперед".

По словам Д.Артюхова, приоритетами ЯНАО остаются реализация президентских указов и решение задач, обозначенных в послании главы государства.

"Мы должны закрепить за собой лидерство в российской Арктике", - добавил врио губернатора.

Как сообщалось, во вторник президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора ЯНАО 30-летнего Д.Артюхова, который ранее занимал должность замгубернатора.

Предшественник Д.Артюхова на губернаторском посту Д.Кобылкин назначен главой Минприроды РФ.

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