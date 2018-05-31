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31.05.18 13:54
Три тысячи саженцев кедра высадят во время "Весенних дней древонасаждений" в Югре
Региональный департамент недропользования и природных ресурсов сообщает, что мероприятие пройдет в районе деревни Ярки в Самаровском лесничестве. В нем примут участие жители Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района.
"Жителям предложат высадить 3 тысячи саженцев кедра. Общая площадь лесопосадок составит 3 га", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участников обеспечат всем необходимым - перчатками, саженцами и инструментом.
"Весенние дни древонасаждений" проводятся в Югре с 2007 года. Акция направлена на воспитание бережного отношения к лесу, и популяризации профессий работников лесных отраслей.
В 2017 году в ней приняли участие 3 тыс. жителей Югры. Они высадили 27 тыс. саженцев различных пород деревьев. Площадь новых насаждений составила более 48 га.
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