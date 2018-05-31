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31.05.18 14:05
"Сухой закон" объявят в Тюмени на праздники этим летом
"Сухой закон" вводится в связи с празднованием 1 июня Международного дня защиты детей, 12 июня - Дня России, 30 июня - Дня молодежи и 28 июля - Дня города", - сказал сотрудник департамента.
Согласно постановлениям, в эти дни запрещена продажа любой алкогольной продукции.
Запрет не будет касаться продажи алкоголя в магазинах беспошлинной торговли. Кроме того, разрешена продажа спиртного в заведениях общественного питания без его выноса, подчеркивается в сообщении.
22 мая в магазинах Тюмени не продавали алкоголь и пиво в связи с "последним звонком" в школах города.
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