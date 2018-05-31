"Сухой закон" объявят в Тюмени на праздники этим летом

31.05.18 14:05

© РИА Новости. Евгений Биятов

31 мая. Interfax-Russia.ru - В Тюмени 1, 12 и 30 июня, а также 28 июля не будут продавать алкогольную продукцию, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в четверг в городском департаменте потребительского рынка.

"Сухой закон" вводится в связи с празднованием 1 июня Международного дня защиты детей, 12 июня - Дня России, 30 июня - Дня молодежи и 28 июля - Дня города", - сказал сотрудник департамента.

Согласно постановлениям, в эти дни запрещена продажа любой алкогольной продукции.

Запрет не будет касаться продажи алкоголя в магазинах беспошлинной торговли. Кроме того, разрешена продажа спиртного в заведениях общественного питания без его выноса, подчеркивается в сообщении.

22 мая в магазинах Тюмени не продавали алкоголь и пиво в связи с "последним звонком" в школах города.