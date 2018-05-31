Дали слово: нефтяники пообещали держать текущий уровень розничных цен на бензин и дизтопливо
  
Особое доверие: президент РФ назначил Виктора Томенко врио главы Алтайского края
   
Найти заказчика: СБУ инсценировало "убийство" журналиста Бабченко
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
15.05.18   11:01

23.04.18   19:19

18.04.18   16:53
 
Главные события
31.05.18 14:16

Кубань полностью готова к приему команд-участниц и гостей ЧМ-2018

© РИА Новости. Михаил Климентьев
31 мая. Interfax-Russia.ru - Объекты размещения, тренировочные площадки и транспортная инфраструктура Краснодарского края полностью готовы к приему участников и болельщиков Чемпионата мира по футболу, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

"Уже через неделю - 7 июня - к нам приезжает первая команда-участник чемпионата мира по футболу. Это сборная Испании, которая выбрала базой размещения краевую столицу - Краснодар. И сегодня я могу сказать, что Кубань уже на 100% готова к приему участников и болельщиков мундиаля", - заявил глава региона журналистам в четверг.

Губернатор подчеркнул, что к мировому первенству полностью подготовлены не только стадионы, тренировочные площадки и базы для размещения команд. Проработаны также вопросы, касающиеся транспорта. На объектах имеются системы контроля с идентификацией лиц, камеры видеонаблюдения, досмотровые автомобильные устройства.

"Напомню, стадион "Фишт" (в Сочи - ИФ) и тренировочные площадки прошли категорирование и получили паспорта безопасности. Введены в эксплуатацию тренировочные площадки в Адлере, Анапе и Геленджике. Обслуживать чемпионат будут более 130 автобусов, почти в три раза - до 70 пар в сутки - увеличивается количество пригородных электропоездов", - добавил В.Кондратьев.

Важной частью подготовки к чемпионату, по его словам, стала работа с волонтерами.

"Помимо волонтеров Оргкомитета, которые будут работать на стадионе, готовы к работе и городские - всего порядка 1900 человек. Они будут присутствовать на ж/д и автовокзалах, аэропортах, тренировочных площадках в местах размещения баз команд, гостиницах, а также на центральных площадях городов", - сказал глава региона.

Оказывать необходимую медицинскую помощь во время чемпионата будут восемь государственных и 13 муниципальных медучреждений. Для работы в медпунктах стадиона и на территории фан-зоны планируется задействовать 156 медицинских работников. Кроме того, было приобретено 28 автомобилей скорой помощи класса "Ц", отметил В.Кондратьев.

Ранее сообщалось, что 30 мая оргкомитету "Россия-2018" передаются подготовленные в Краснодарском крае базы и тренировочные площадки шести команд-участниц Чемпионата мира по футболу. В дальнейшем на этих площадках в Адлере, Анапе и Геленджике будут заниматься воспитанники детских спортивных школ.

Краснодар примет сборную Испании, Сочи - сборные Бразилии и Польши. Спортсмены из Дании будут размещаться в Анапе, сборные Исландии и Швеции - в Геленджике.

В рамках Чемпионата мира на стадионе "Фишт" в Сочи пройдут четыре матча группового этапа: Португалия - Испания, Бельгия - Панама, Германия - Швеция, Австралия - Перу, и два матча стадии плей-офф - 1/8 и 1/4 финала.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  31.05.18 15:55
Улюкаев этапирован в колонию для отбытия наказания
.
  31.05.18 15:12
Мосгорсуд оставил пресс-секретаря Навального Ярмыш под арестом
.
  31.05.18 13:14
Товарооборот Москвы с Финляндией вырос до 1 млрд евро в 2017 году
.
  31.05.18 12:14
"Желтый" уровень опасности объявлен в Московском регионе на 1 июня из-за заморозков
.
  31.05.18 12:03
Сильный ветер повалил в столице 30 мая более сотни деревьев
.
  31.05.18 11:51
Новый участок метро соединит БКЛ с МЦК в 2022 году
.
  30.05.18 18:40
Сильное похолодание идет к Москве
.
  30.05.18 17:05
Пожар на складе макулатуры в Москве ликвидирован - ГУ МЧС
.
  30.05.18 14:56
Департамент здравоохранения Москвы сообщает о шести пострадавших от сильного ветра
.
  30.05.18 11:19
Власти призывают москвичей по возможности отказаться от поездок по городу из-за шквалистого ветра


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket