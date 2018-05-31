Кубань полностью готова к приему команд-участниц и гостей ЧМ-2018

31.05.18 14:16

© РИА Новости. Михаил Климентьев

31 мая. Interfax-Russia.ru - Объекты размещения, тренировочные площадки и транспортная инфраструктура Краснодарского края полностью готовы к приему участников и болельщиков Чемпионата мира по футболу, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

"Уже через неделю - 7 июня - к нам приезжает первая команда-участник чемпионата мира по футболу. Это сборная Испании, которая выбрала базой размещения краевую столицу - Краснодар. И сегодня я могу сказать, что Кубань уже на 100% готова к приему участников и болельщиков мундиаля", - заявил глава региона журналистам в четверг.

Губернатор подчеркнул, что к мировому первенству полностью подготовлены не только стадионы, тренировочные площадки и базы для размещения команд. Проработаны также вопросы, касающиеся транспорта. На объектах имеются системы контроля с идентификацией лиц, камеры видеонаблюдения, досмотровые автомобильные устройства.

"Напомню, стадион "Фишт" (в Сочи - ИФ) и тренировочные площадки прошли категорирование и получили паспорта безопасности. Введены в эксплуатацию тренировочные площадки в Адлере, Анапе и Геленджике. Обслуживать чемпионат будут более 130 автобусов, почти в три раза - до 70 пар в сутки - увеличивается количество пригородных электропоездов", - добавил В.Кондратьев.

Важной частью подготовки к чемпионату, по его словам, стала работа с волонтерами.

"Помимо волонтеров Оргкомитета, которые будут работать на стадионе, готовы к работе и городские - всего порядка 1900 человек. Они будут присутствовать на ж/д и автовокзалах, аэропортах, тренировочных площадках в местах размещения баз команд, гостиницах, а также на центральных площадях городов", - сказал глава региона.

Оказывать необходимую медицинскую помощь во время чемпионата будут восемь государственных и 13 муниципальных медучреждений. Для работы в медпунктах стадиона и на территории фан-зоны планируется задействовать 156 медицинских работников. Кроме того, было приобретено 28 автомобилей скорой помощи класса "Ц", отметил В.Кондратьев.

Ранее сообщалось, что 30 мая оргкомитету "Россия-2018" передаются подготовленные в Краснодарском крае базы и тренировочные площадки шести команд-участниц Чемпионата мира по футболу. В дальнейшем на этих площадках в Адлере, Анапе и Геленджике будут заниматься воспитанники детских спортивных школ.

Краснодар примет сборную Испании, Сочи - сборные Бразилии и Польши. Спортсмены из Дании будут размещаться в Анапе, сборные Исландии и Швеции - в Геленджике.

В рамках Чемпионата мира на стадионе "Фишт" в Сочи пройдут четыре матча группового этапа: Португалия - Испания, Бельгия - Панама, Германия - Швеция, Австралия - Перу, и два матча стадии плей-офф - 1/8 и 1/4 финала.