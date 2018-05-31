Три культурных центра и библиотеку построят на Ставрополье

31.05.18 14:27

© РИА Новости. Валерий Мельников

31 мая. Interfax-Russia.ru - Многофункциональные культурные центры построят в Ставрополе, Пятигорске и Кисловодске, сообщил губернатор края Владимир Владимиров в своем послании на 2018 год, озвученном в краевом парламенте в четверг.

"С просьбой поддержать край в вопросе строительства многофункциональных культурных центров в Пятигорске, Ставрополе и Кисловодске мы обратились к главе государства и получили однозначный положительный ответ. Уже запланирована подготовка проектной документации. Как мы ожидаем, эти проекты будут включены в соответствующую федеральную программу (по развитию культуры - ИФ)", - сказал В.Владимиров.

Он пояснил, что на Ставрополье существует острая потребность в многофункциональных культурно-образовательных и музейных комплексах. В первую очередь речь идет о Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске, поскольку именно в этих городах проводятся крупные общероссийские культурные форумы, среди которых "Золотой Витязь", "Белая акация", "Музыкальная осень Ставрополья".

Губернатор добавил, что в нынешнем году за счет средств краевого бюджета будет построена библиотека в городе Зеленокумске, а также проведен капремонт ряда учреждений культуры. На эти цели будет направлено свыше 300 млн рублей.

"Помимо этого, в рамках программы поддержки местных инициатив в текущем году еще 61 млн рублей будет направлен на ремонт 37 объектов культурно-досуговой сферы", - уточнил глава края.

В 2017 году на Ставрополье было построено два дома культуры и еще 18 отремонтированы.