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Мосгорсуд оставил пресс-секретаря Навального Ярмыш под арестом

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
31 мая. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд в четверг признал законным назначение 25 суток ареста пресс-секретарю оппозиционера Алексея Навального Кире Ярмыш за нарушение правил организации протестной акции в центре Москвы 5 мая, передает корреспондент "Интерфакса".

"В удовлетворении апелляционной жалобы отказать, решение суда первой инстанции оставить без изменения", - сказала судья, оглашая своё решение в четверг.

Ранее Тверской суд Москвы признал К.Ярмыш виновной в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) и назначил ей 25 суток административного ареста.

Как установил суд, К.Ярмыш через интернет призывала граждан выйти на несогласованную акцию, поддержав, таким образом, ее проведение.

В середине апреля сторонники А.Навального подали в столичную мэрию уведомление о проведении 5 мая массовой акции "За право быть гражданином" - шествия по Тверской улице с митингом на Манежной площади.

В ответ власти предложили ряд альтернативных маршрутов в разных районах Москвы, объяснив это решение необходимостью подготовки центра города к параду Победы и другим праздничным мероприятиям.

Все эти площадки не устроили организаторов и А.Навального, призвавших в соцсетях выходить 5 мая на Пушкинскую площадь.

Несмотря на предупреждение прокуратуры Москвы о недопустимости участия в несанкционированных акциях, днем 5 мая на Тверской улице собралось, по данным полиции, порядка 1,5 тыс. человек, многие из которых скандировали лозунги против действующей власти и демонстрировали соответствующие плакаты.

После неоднократного обращения к собравшимся с требованием разойтись полиция начала задерживать находившихся на площади и улице. По официальным данным, было задержано 300 человек. Оппозиция заявила о задержании более 500 человек.

А.Навальный был задержан 5 мая днем на Пушкинской площади в центре города. На него составили два административных протокола - о повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия и о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП).

Тверской суд 15 мая признал оппозиционера виновным в обоих правонарушениях и назначил ему 30 и 15 суток ареста соответственно (сроки не складываются и исчисляются с одного дня, поэтому под арестом А.Навальный проведет 30 суток - ИФ). Мосгорсуд впоследствии признал оба постановления суда законными.

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