Июнь в Петербурге и Ленобласти будет с температурными колебаниями, но без серьезных аномалий

31.05.18 15:38

© РИА Новости. Игорь Самойлов

31 мая. Interfax-Russia.ru - Погода в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в первые две декады июня будет характеризоваться значительными температурными колебаниями.

Как сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре региона, в городе в этот период дневные температуры составят от плюс 14 до 19 градусов, в отдельные дни потеплеет до плюс 20-25 градусов. В ночные часы ожидается плюс 9-14 градусов, в отдельные ночи похолодает до плюс 3-8 градусов.

По области в этот период днем воздух будет прогреваться до плюс 14-19 градусов, иногда - до плюс 21-26 градусов. Ночами будет холодать до плюс 7-12 градусов, в отдельные ночи - до плюс 1-6 градусов.

В это время в обоих регионах чаще будет отмечаться погода с переменной облачностью, чередованием сухих и ненастных дней и достаточным увлажнением.

В третьей декаде месяца погодные условия будут формироваться под преимущественным влиянием антициклонов. Это обусловит преимущественно малооблачную погоду с кратковременными осадками: ливнями и грозами.

В Петербурге преобладающие дневные температуры воздуха будут составлять от плюс 22 до 27 градусов, ночные - плюс 13-18 градусов.

По области в этот период преобладающие дневные температуры воздуха составят плюс 20-25 градусов, в отдельные дни прогрев будет достигать от плюс 26 до плюс 30 градусов. Преобладающие ночные температуры прогнозируются в пределах от плюс 9 до плюс 14 градусов.

Синоптики отмечают, что среднемесячная температура воздуха ожидается в городе и области ожидается в пределах климатической нормы, аномалия не превысит плюс-минус 1 градуса. Месячная сумма осадков составит 100-150 % от нормы.

Норма для Санкт-Петербурга для июня составляет плюс 15,6 градуса, для Ленинградской области - от плюс 13,7 до 15,6 градусов. Норма осадков для регионов составляет 58 и 45-75 мм соответственно.

Абсолютный минимум температуры воздуха для июня был отмечен в Петербурге 2 июня 1930 года и составил 0,1 градуса, самая высокая температура - плюс 34,6 градуса была зарегистрирована 15 июня 1998 года.