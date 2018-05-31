31.05.18 15:55

© РИА Новости. Илья Питалев

31 мая. Interfax-Russia.ru - Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев этапирован в колонию для отбытия наказания, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-бюро ФСИН.

"В настоящее время осужденный Улюкаев А.В. в соответствии с приговором суда направлен для отбывания наказания в одно из учреждений уголовно-исполнительной системы", - говорится в сообщении.

В пресс-бюро добавили, что о прибытии осужденного к месту отбывания наказания согласно статье 17 Уголовно-исполнительного кодекса РФ администрация учреждения не позднее 10 дней со дня прибытия направляет уведомление одному из родственников осужденного по его выбору.

"Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" распространение персональных данных третьим лицам не допускается", - говорится в сообщении.

Первое в современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября 2016 года. Уже на следующий день по решению суда он был помещён под домашний арест в своей квартире на Минской улице в Москве, а президент РФ Владимир Путин освободил министра от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

Как сообщал СКР в ходе досудебного следствия, обстоятельства преступления связаны с получением занимавшим государственную должность РФ А.Улюкаевым 14 ноября 2016 года $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую НК "Роснефть" приобрести госпакет акций "Башнефти" в размере 50%.

Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года признал 62-летнего А.Улюкаева виновным в получении взятки в $2 млн от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Также, согласно приговору, экс-министр на такой же срок лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях.

Кроме того, суд назначил А.Улюкаеву штраф в размере более 130 млн рублей. Как отмечается в приговоре суда, до выплаты штрафа, арест на имущество, а именно на земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, денежные средства, находящиеся на банковских счетах, денежные средства, изъятые в ходе обысков, монеты из драгоценных металлов, наручные часы, слиток из серебра, декоративной закладки из серебряного сплава, будет сохранен.

12 апреля 2018 года Мосгорсуд незначительно изменил приговор, признав его по сути обвинения законным и обоснованным.

Свою вину А.Улюкаев не признает и настаивает на провокации со стороны главы "Роснефти" и ФСБ.