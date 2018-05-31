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31.05.18 16:18
Около 11,7 млрд рублей нужно для окончания строительства трассы Сыктывкар - Нарьян-Мар
"Сегодня строительные работы ведутся с двух сторон - со стороны Коми и со стороны НАО. В настоящее время разрыв между построенными участками составляет порядка 80 км. Построить предстоит еще пять участков трассы. На сегодняшний день стоимость окончания всех работ оценивается в 11,7 млрд рублей", - сказал А.Цыбульский.
Он добавил, что округ софинансирует строительство дороги из регионального бюджета, но основная доля средств - федеральные.
Также А.Цыбульский добавил, что к числу не менее серьезных инфраструктурных проектов, направленных на развитие транспортной инфраструктуры НАО, относится реконструкция морского порта в Нарьян-Маре.
"Стоимость его реализации сейчас оценивается в 3,7 млрд рублей", - отметил он.
Полный текст интервью с А.Цыбульским опубликован на сайте www.interfax-russia.ru в разделе "Северо-Запад".
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