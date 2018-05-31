Около 11,7 млрд рублей нужно для окончания строительства трассы Сыктывкар - Нарьян-Мар

31.05.18 16:18

© РИА Новости. Владимир Астапкович

31 мая. Interfax-Russia.ru - Стоимость окончания строительства магистрали Сыктывкар - Нарьян-Мар оценивается в 11,7 млрд рублей, рассказал в интервью "Интерфаксу" врио губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский.

"Сегодня строительные работы ведутся с двух сторон - со стороны Коми и со стороны НАО. В настоящее время разрыв между построенными участками составляет порядка 80 км. Построить предстоит еще пять участков трассы. На сегодняшний день стоимость окончания всех работ оценивается в 11,7 млрд рублей", - сказал А.Цыбульский.

Он добавил, что округ софинансирует строительство дороги из регионального бюджета, но основная доля средств - федеральные.

Также А.Цыбульский добавил, что к числу не менее серьезных инфраструктурных проектов, направленных на развитие транспортной инфраструктуры НАО, относится реконструкция морского порта в Нарьян-Маре.

"Стоимость его реализации сейчас оценивается в 3,7 млрд рублей", - отметил он.

Полный текст интервью с А.Цыбульским опубликован на сайте www.interfax-russia.ru в разделе "Северо-Запад".