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Врио губернатора Амурской области Орлов приступит к работе в регионе 1 июня

© РИА Новости. Алексей Дружинин
31 мая. Interfax-Russia.ru - Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов прилетит в регион в пятницу и на первый месяц работы запланировал командировки по районам, чтобы объективно оценить ситуацию дел в регионе.

"Я вылетаю сегодня и уже в пятницу буду в Амурской области. Нужно буде сразу составить рабочий план, переговорить с командой. Область большая, нужно проехать по всем районам, причем по нескольку раз, чтобы погрузиться в текущее состояние дел, оценить проблематику", - сообщил В. Орлов агентству "Интерфакс - Дальний Восток".

Врио главы Приамурья отметил, что с момента отъезда из региона следил за событиями в области по сообщениям СМИ, но считает, что этого недостаточно, чтобы дистанционно решить с чего начать в первую очередь.

Отвечая на вопрос, какая проблема в регионе видится наиболее острой, В.Орлов пояснил, что нужно разобраться прежде, почему они возникают.

"У нас же как, зимой все замерзло, весной все сгорело, а летом все утонуло. Нужно понять, как работает система по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в данном случае в контексте пожаров", - заметил собеседник агентства.

Ожидается, что 1 июня состоится церемония официального представления В.Орлова.

Как сообщалось, с начала пожароопасного сезона Приамурье держится в лидерах по площади лесных пожаров в России.

В четверг президент РФ Владимир Путин назначил В. Орлова временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области. Его предшественник Александр Козлов возглавил министерство по развитию Дальнего Востока.

Василий Орлов родился в 1975 году в Благовещенске. Политическую карьеру начал в 2008 году с должности заместителя мэра Благовещенска и прервал ее в 2015 году, покинув пост главы Минэкономразвития области. До назначения врио губернатора работал в компании "СИБУР".

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