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31.05.18 16:45

РЖД поставили в Калининград четыре электропоезда "Ласточка" в рамках подготовки к ЧМ

© РИА Новости. Валерий Мельников
31 мая. Interfax-Russia.ru - ОАО "Российские железные дороги" передало филиалу в Калининграде четыре новых электропоезда "Ласточка" для обслуживания гостей ЧМ-2018.

"Калининградская железная дорога (КЖД) получила и начинает эксплуатацию четырех новых поездов "Ласточка". Они изготовлены в Екатеринбурге, испытаны на всех полигонах и отличаются повышенным комфортом и скоростью в 160 км", - сообщил директор по пассажирским перевозкам "РЖД" Дмитрий Пегов журналистам в четверг.

По его словам, эти поезда позволят КЖД заметно сократить время доставки пассажиров на направлениях приморских курортов. Однако нахождение электричек в распоряжении КЖД после проведения в регионе ЧМ будет зависеть от правительства области.

В свою очередь вице-губернатор региона Александр Рольбинов отметил, что вопрос о поставках "Ласточек" в рамках подготовки к ЧМ решался практически полтора года.

"Но пригородные поезда - это недешевое удовольствие. Достаточно серьезная нагрузка ложится на областной бюджет. Понятно, что качество высокое, поезда хорошие, поэтому мы сейчас прорабатываем вопрос, ищем дополнительные средства. Посмотрим, улетят они или нет после ЧМ-2018. Сейчас ищем возможность, чтобы они остались и до нового года", - сказал А.Рольбинов.

По его словам, в рамках договора с пригородной пассажирской компанией правительство области заплатило за перевозки 200 млн рублей на весь 2018 год в качестве компенсации выпадающих доходов компании.

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