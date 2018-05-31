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Горьковский автозавод начал производство автомобилей с телематическим блоком

© РИА Новости. Виталий Аньков
31 мая. Interfax-Russia.ru - Горьковский автозавод ("ГАЗ" (MOEX: GAZA), Нижний Новгород, входит в группу "ГАЗ") начал производство автомобилей с блоком доступа к телематическим услугам GAZ Connect, говорится в пресс-релизе "ГАЗа".

Телематические блоки GAZ Connect будут интегрироваться в автомобиль в процессе сборки на заводском конвейере, установка будет включена в базовую комплектацию и не повлияет на стоимость машины, отмечается в пресс-релизе.

С июня 2018 года блок будет устанавливаться на все выпускаемые фургоны "ГАЗель Next", затем в течение 2018 года действие программы будет распространено на другие модели: микроавтобусы и бортовые автомобили "ГАЗель Next", среднетоннажные грузовики "ГАЗон Next" и спецтехнику.

"ГАЗ стал первым российским автопроизводителем, который включил телематические блоки в серийное оснащение выпускаемых автомобилей", - отмечает пресс-служба.

Устройство обеспечивает сбор и передачу данных о состоянии автомобилей, данные доступны пользователям через мобильное приложение и веб-сайт. Среди транслируемых системой показателей - местоположение автомобиля, уровень топлива, температура охлаждающей жидкости, скорость, расход топлива, уровни тормозной и охлаждающей жидкости, давление масла, напряжение бортовой сети и еще целый ряд параметров. GAZ Connect также открывает доступ к комплексу дисконтных программ, услугам по техническому и сервисному обслуживанию, помощи на дорогах, страхованию и другим сервисам.

Телематический комплекс включает в себя установленный в автомобиле телематический блок, подключенный к интернету и связанный с датчиком ГЛОНАСС/GPS, который аккумулирует и передает показатели с CAN-шины автомобиля и данные со спутников; заводской сервер, способный обрабатывать большие массивы данных; мобильное приложение GAZ Connect и веб-ресурс GAZ Fleet, через которые пользователь получает информацию.

При подключении к GAZ Fleet пользователю открывается доступ к расширенным возможностям по управлению автопарком: назначение заданий и контроль за их выполнением, определение и контроль движения по маршрутам, в том числе создание геозон, за пределы которых запрещен выезд автомобиля, анализ параметров по каждому автомобилю. В число обрабатываемых показателей могут входить средняя скорость, время выполнения задания, время в пути и время простоя, средний расход топлива и иные важные для оптимизации бизнеса данные.

"Цифровые сервисы становятся важным элементом снижения издержек и повышения эффективности транспортного бизнеса. Наша задача - обеспечить максимальную интеграцию автомобиля и интеллектуальных сервисов, чтобы предоставить клиентам удобное, недорогое и эффективное комплексное решение по управлению автотранспортом. GAZ Connect - первый элемент стратегии GAZ Digital, которая предусматривает все более полное включение цифровых элементов в процессы управления автомобилями и организацию работы транспортных парков", - приводятся в сообщении слова президента группы "ГАЗ" Вадима Сорокина.

Горьковский автозавод выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, сельскохозяйственных предприятий, медицинских и школьных учреждений в России и за рубежом. Основные модели выпускаемой техники - "ГАЗель Next", "ГАЗон Next", "ГАЗель Бизнес", "Соболь Бизнес", "Садко". Завод выпускает свыше 5 тыс. видов компонентной продукции. Кроме техники марки "ГАЗ", предприятие выпускает автомобили для компаний Volkswagen и Daimler.

Группа "ГАЗ" производит легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, тяжелые грузовики, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты. Группа объединяет 13 предприятий в восьми регионах России. Основной акционер компании - машиностроительный холдинг "Русские машины", входящий в промышленную группу "Базовый элемент".

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