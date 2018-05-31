Более 14 тысяч жителей Нижегородской области остаются без электричества из-за непогоды

31.05.18 16:53

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

31 мая. Interfax-Russia.ru - Ремонтные бригады из девяти регионов приехали в Нижегородскую область для оказания помощи в ликвидации последствий грозового фронта, прошедшего в среду, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Для помощи в ликвидации последствий неблагоприятных метеоявлений в Нижегородской области привлечена 31 бригада из других регионов, прибытие еще 31 бригады ожидается до конца дня", - говорится в сообщении.

В частности, помощь оказывают специалисты из Кирова, Рязани, Тулы, Калуги, Воронежа, Смоленска, Орла, Курска и Тамбова.

Пресс-служба отмечает, что, по данным на 13:00, в регионе без электричества остаются 14 тысяч 149 человек.

"При этом около 3000 из этих обращений были получены сегодня. Новые отключения электроснабжения зафиксированы в Богородском, Балахнинском, Чкаловском районах", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, ветер с порывами до 15-20 метров в секунду в Нижегородской области продолжится до утра пятницы.

Ранее сообщалось, что в результате штормового ветра вечером в среду без электроэнергии находилось до 170 тысяч жителей региона.

29 человек, в том числе трое детей, обратились за медицинской помощью после непогоды, семь из них были госпитализированы.

Ветром было повалено 1 тыс. 834 дерева, в том числе в Нижнем Новгороде - 540. Также стихия повредила 66 кровель и 69 автомобилей, из них 31 - в Нижнем Новгороде.

Кроме того, после урагана 30 мая в Нижегородском кремле было повреждено около километра кровли. Нарушена кровля трех башен кремля: Георгиевской, Северной и Белой.