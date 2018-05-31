Повышенную опасность лесных пожаров прогнозируют в Приамурье

31.05.18 16:59

© РИА Новости. Игорь Агеенко

31 мая. Interfax-Russia.ru - Повышенная опасность лесных пожаров, превышающая среднемноголетние показатели, прогнозируется в июне в Амурской области, сообщает федеральная Авиалесоохрана.

"В соответствии с долгосрочным прогнозом на июнь, в течение месяца в западной части Амурской области ожидается превышение среднемноголетних параметров пожарной опасности", - говорится в сообщении.

В четверг был собран федеральный штаб по координации деятельности по тушению лесных пожаров. Амурской области поручено "обеспечить своевременность введения режима ЧС в лесах в соответствии с фактически складывающейся обстановкой и обеспечить наращивание сил и средств на тушение лесных пожаров", отмечается в пресс-релизе.

В настоящее время на всей территории региона отмечается сухая и жаркая погода с дневными температурами воздуха +25+30°С. Погодные условия способствуют высокому классу пожарной опасности в лесах.

По ситуации на утро четверга в регионе проводились работы по тушению 15 лесных пожаров на площади около 12,3 тыс. гектаров.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в России за сутки увеличилась в 3,8 раза, в основном, из-за сложной пожарной обстановки в Амурской области.