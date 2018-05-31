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31.05.18 17:38

Рынку топлива недостаточно снижения акцизов, нужны решительные меры - вплоть до ограничения экспорта, уверены в "Роснефти"

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
31 мая. Interfax-Russia.ru - Нефтяные компании готовы в коротком периоде сдерживать рост цен на нефтепродукты в ответ на снижение акцизов и принятие властями экстренных мер по стабилизации ситуации на топливном рынке. Так пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев прокомментировал "Интерфаксу" итоги совещания, касающегося проблем рынка нефтепродуктов, которое вице-премьер РФ Дмитрий Козак в среду провел с представителями крупнейших нефтяных компаний страны.

"Компании согласились на короткий срок сдерживать рост цен в ответ на обещание снизить акцизы и принять экстренные меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. За это время планируется выработать позицию по дальнейшей нормализации ситуации на рынке. Также договорились о том, что в дальнейшем необходимо разработать уже не экстренные меры, а мероприятия по нормализации ситуации на рынке нефтепродуктов страны ", - сказал он.

Комментируя вопрос, какова позиция "Роснефти" относительно мер, необходимых для стабильной работы рынка, М.Леонтьев сказал: "Позиция "Роснефти" заключается в том, что текущие меры, в частности, снижение акцизов, даже в среднесрочном периоде недостаточны. Нужны гораздо более решительные меры - вплоть до временного жесткого ограничения экспорта нефтепродуктов".

"Мы подчеркиваем, что базовой причиной сложившейся картины в отрасли является фискальная модель, которая дискриминирует переработку в пользу экспорта. Ответственность за положение дел лежит не на компаниях, ответственность лежит на фискальных органах, регуляторах, которые, во-первых, способствовали формированию такой ситуацию, а, во-вторых, вовремя не приняли меры, чтобы хоть как-то ее скорректировать", - подчеркнул М.Леонтьев.

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