Вологодчина до 2022 года направит на здравоохранение 7,3 млрд рублей

31.05.18 17:52

© РИА Новости. Владимир Трефилов

31 мая. Interfax-Russia.ru - Программу региональной системы здравоохранения до 2022 года представили на первом заседании совета глав муниципальных образований Вологодской области в четверг, сообщает пресс-служба главы региона Олега Кувшинникова.

"Наша задача - снизить смертность, в том числе младенческую, увеличить продолжительность жизни, рождаемость. Решить эти задачи и призвана разработанная программа. С ее помощью мы выстраиваем модель, когда оказание помощи будет находиться в строго регламентируемых режиме и сроках", - цитирует пресс-служба О.Кувшинникова.

Программой предусмотрена пятиуровневая система оказания медицинской помощи на территории Вологодской области, предполагающая завершение формирования сети опорных фельдшерско-акушерских пунктов, создание межрайонных центров и 100% охват населения, проживающего в труднодоступных населенных пунктах, первичной медицинской помощью.

Также определены мероприятия по совершенствованию системы здравоохранения области, в том числе привлечение средств с использованием механизма государственно-частного партнерства.

По информации пресс-службы, общая стоимость программы - 7,3 млрд рублей, 2 млрд из которых уже заложены в текущих бюджетах, остальная сумма будет рассчитана до 2022 года.

Следующее заседание совета глав муниципалитетов намечено на сентябрь.