Май 2018 года был аномальным для всей Западной Сибири

01.06.18 06:03

© РИА Новости. Владимир Федоренко

1 июня. Interfax-Russia.ru - Погодные условия, сложившиеся в Западной Сибири в мае 2018 года, можно охарактеризовать как аномальные и практически не имеющие аналогов за историю наблюдений, заявил журналистам начальник Западно-Сибирского УГМС Валерий Григорьев в пятницу в Новосибирске.

"Температура в среднем была ниже климатической нормы на 5 градусов, на Алтае - на 2-3 градуса ниже нормы. По некоторым зонам (в Западной Сибири - ИФ) до 10 градусов ниже нормы", - сказал он.

Переувлажнение почвы в регионах Западной Сибири составляет от 120% до 200% нормы, в некоторых районах - до 300%, сказал он.

"Такой ситуации практически не было. Были отдельные похожие годы, например, 1969 год. Он был холодный и было много влаги", - сказал он.

По его словам, после 5 июня погода в Новосибирской области нормализуется, дневные температуры составят 22-23 градуса, возобновление осадков ожидается в последней декаде июня.