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01.06.18 06:03
Май 2018 года был аномальным для всей Западной Сибири
"Температура в среднем была ниже климатической нормы на 5 градусов, на Алтае - на 2-3 градуса ниже нормы. По некоторым зонам (в Западной Сибири - ИФ) до 10 градусов ниже нормы", - сказал он.
Переувлажнение почвы в регионах Западной Сибири составляет от 120% до 200% нормы, в некоторых районах - до 300%, сказал он.
"Такой ситуации практически не было. Были отдельные похожие годы, например, 1969 год. Он был холодный и было много влаги", - сказал он.
По его словам, после 5 июня погода в Новосибирской области нормализуется, дневные температуры составят 22-23 градуса, возобновление осадков ожидается в последней декаде июня.
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