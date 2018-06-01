Вопросы сохранения амурского тигра обсудят в Хабаровске специалисты из семи стран

01.06.18 06:12

© РИА Новости. Виталий Аньков

1 июня. Interfax-Russia.ru- Международный научно-практический симпозиум по сохранению популяции амурского тигра пройдет в Хабаровске 28-29 июня, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края в пятницу.

"Участники из семи стран мира обсудят угрозы для популяции амурского тигра и методы по их устранению, возможность минимизации конфликтов между хозяином тайги и человеком. Также будут рассмотрены варианты совершенствования методов сохранения редкого животного. Кроме того, эксперты затронут вопрос экологического образования населения и формирования экологической культуры", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на мероприятие приглашены специалисты из КНР, КНДР, Южной Кореи, Индии, Австрии, Швеции и США.

"Главная цель симпозиума, это, конечно, обмен опытом. В том числе, с представителями других государств, так как амурский тигр является трансграничным видом. Наши специалисты за последние годы многого достигли в области сохранения популяции хозяина дальневосточной тайги, и им есть, что рассказать. Будут подведены итоги деятельности за последние 25 лет, а также определены ключевые направления по обеспечению безопасности будущего амурского тигра", - цитирует пресс-служба слова министра природных ресурсов Хабаровского края Александра Ермолина.

По данным сплошного учета, на 2015 год на Дальнем Востоке России обитает до 540 особей амурского тигра. Из них в Хабаровском крае - от 100 до 109 особей. Ареал обитания охватывает южную, юго-восточную и немного центральной части территории края. В последние годы намечена тенденция к расширению границ ареала в северном, северо-западном и северо-восточном направлении. Заселенная видом площадь исчисляется в переделах более 8,6 млн га. Сплошной учет амурских тигров проводится один раз в 10 лет.