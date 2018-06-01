Режим ЧС введен в двух районах Приамурья из-за крупных лесных пожаров

01.06.18 06:14

© РИА Новости. Константин Чалабов

1 июня. Interfax-Russia.ru - Режим ЧС введен в Мазановском и Селемджинском районах Амурской области из-за жаркой погоды и сложной пожароопасной обстановки, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

"Режим ЧС в лесах Селемджинского района установлен в связи с аномально высоким температурным режимом окружающей среды и сильным ветром, способствующими возникновению природных пожаров", - говорится в сообщении.

На территории Селемджинского района действует четыре природных пожара на площади более 13,3 тыс. га, на тушении работают 169 человек.

Температура в пределах 30 градусов держится и в Мазановском районе, где зарегистрировано два природных пожара на площади 2,7 тыс. га. Борьбу с огнем ведут 54 человека.