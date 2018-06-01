Операция "дезинформация": возможный "убийца" журналиста Бабченко арестован до августа
  
Охваченные огнем: в Забайкалье и Приамурье бушуют лесные пожары
   
Все по правилам: ДТП при наличии разногласий можно будет оформить без участия ГИБДД
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
15.05.18   11:01

23.04.18   19:19

18.04.18   16:53
 
Главные события
01.06.18 06:17

Около 30 тыс. военнослужащих Восточного военного округа начали подготовку к масштабным учениям "Восток-2018"

© РИА Новости. Виталий Аньков
1 июня. Interfax-Russia.ru - Летний период обучения, с участием более 30 тыс. военнослужащих и 4,5 тыс. единиц техники стартовал на учебно-тренировочных полигонах Восточного военного округа (ВВО), сообщает пресс-служба ВВО в пятницу.

"Основной упор в летнем периоде обучения будет сделан на подготовку и проведение масштабных маневров "Восток-2018", запланированных на вторую половину 2018 года", - говорится в сообщении

По данным пресс-службы, боевая подготовка стартовала на полигонах ВВО, расположенных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской областях и Еврейской автономной области.

Отмечается, что совершенствовать своё профессиональное мастерство будут военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений, морской пехоты, войск связи, радиационной, химической, биологической защиты и радиоэлектронной борьбы.

"Помимо этого военнослужащие сухопутных войск округа примут участие в российско-монгольском учении "Селенга-2018" и российско-индийском учении "Индра-2018", - отмечается в сообщении.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  01.06.18 13:58
Власти Москвы разрешили провести оппозиционный митинг 10 июня
.
  01.06.18 13:47
"Желтый" уровень опасности объявлен в Москве на 2 июня из-за заморозков и высокой пожароопасности
.
  01.06.18 11:27
Летняя акция "В зоопарк перед сном" стартует в Московском зоопарке
.
  01.06.18 08:45
Руководство "Седьмой студии" прослушивалось спецслужбами до возбуждения уголовного дела
.
  01.06.18 08:34
Купальный сезон официально открывается в Москве
.
  31.05.18 17:46
Собянин открыл книжный фестиваль "Красная площадь"
.
  31.05.18 15:55
Улюкаев этапирован в колонию для отбытия наказания
.
  31.05.18 15:12
Мосгорсуд оставил пресс-секретаря Навального Ярмыш под арестом
.
  31.05.18 13:14
Товарооборот Москвы с Финляндией вырос до 1 млрд евро в 2017 году
.
  31.05.18 12:14
"Желтый" уровень опасности объявлен в Московском регионе на 1 июня из-за заморозков


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket