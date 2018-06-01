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01.06.18 06:17
Около 30 тыс. военнослужащих Восточного военного округа начали подготовку к масштабным учениям "Восток-2018"
"Основной упор в летнем периоде обучения будет сделан на подготовку и проведение масштабных маневров "Восток-2018", запланированных на вторую половину 2018 года", - говорится в сообщении
По данным пресс-службы, боевая подготовка стартовала на полигонах ВВО, расположенных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской областях и Еврейской автономной области.
Отмечается, что совершенствовать своё профессиональное мастерство будут военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений, морской пехоты, войск связи, радиационной, химической, биологической защиты и радиоэлектронной борьбы.
"Помимо этого военнослужащие сухопутных войск округа примут участие в российско-монгольском учении "Селенга-2018" и российско-индийском учении "Индра-2018", - отмечается в сообщении.
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