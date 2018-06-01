01.06.18 06:21

© РИА Новости. Алексей Куденко

1 июня. Interfax-Russia.ru - Лососевая путина стартовала на Камчатке 1 июня, прогнозируется рекордный объем вылова лососей, сообщает пресс-служба Министерства рыбного хозяйства Камчатского края.

"Старт путины на Камчатке дан 1 июня. Традиционно, первыми начнут рыбачить Усть-Камчатский, Олюторский и Алеутский районы. На западном побережье основной промысел откроется в середине июля. Как и в предыдущие годы, вылов будет организован по бассейновому принципу", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, рыбохозяйственная наука прогнозирует для Камчатки "рекордный объём промысла тихоокеанских лососей - порядка 290 тыс. тонн".

"Такого стартового прогноза у нас ещё никогда не было. Максимальные значения, которых удавалось достичь камчатским рыбакам - 254 тыс. тонн, с учётом того, что наука прогнозировала тогда порядка 150 тыс. тонн", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Камчатского края, министра рыбного хозяйства Владимира Галицына.

По его словам, в этом году основная путина пройдёт на западном побережье полуострова, где по предварительным данными, ожидаются значительные подходы горбуши. Вместе с тем рекомендованный вылов других видов лососей в крае, согласно прогнозу, останется на уровне близком к прошлогодним значениям.

Зампред отметил "тревожные моменты с запасами чавычи". Если в 2008 году в западно-камчатской и камчатско-курильской подзонах разрешённый вылов чавычи составил 160 тонн, то в 2018 году он прогнозируется всего лишь 23 тонны. "Если не предпринять должных и срочных мер по сохранению и преумножению этой популяции, то в перспективе может встать вопрос о полном запрете её добычи", - подчеркнул он.