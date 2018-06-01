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01.06.18 08:02
Приморский ученый разработал магнитный шлем для тренировки мозга
"Новый стимулятор представляет собой шлем, внутри которого расположена техническая база. Параметры стимуляции соизмеримы с естественными параметрами магнитного поля Земли и не превышают нормы СанПин, уровень электромагнитных помех значительно ниже", - сказал автор разработки, доцент департамента фундаментальной медицины ДВФУ Борис Юнг.
Он отметил, что новый метод позволяет воздействовать на глубокие структуры головного мозга с точностью до 1,5 миллиметров.
Технология позволяет дозировано воздействовать на глубокие структуры головного мозга для тренировки и развития нейроресурсов, а также при когнитивных исследованиях.
Ученый уже получил на свое изобретение три патента. На следующем этапе планируется создать прототип стимулятора, ведутся переговоры с одним из крупнейших заводов Дальнего Востока. Ориентировочная рыночная стоимость нового устройства будет в семь-девять раз ниже мировых аналогов.
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