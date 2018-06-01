Руководство "Седьмой студии" прослушивалось спецслужбами до возбуждения уголовного дела

01.06.18 08:45

© РИА Новости. Владимир Астапкович

1 июня. Interfax-Russia.ru - Российские спецслужбы прослушивали телефонные переговоры руководства "Седьмой студии" и режиссера Кирилла Серебренникова в течение нескольких лет до возбуждения уголовного дела, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Прослушка телефонных переговоров Серебренникова, а также других лиц, имеющих отношение к руководству "Седьмой студии", была санкционирована задолго до возбуждения уголовного дела и велась в течение нескольких лет", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, оперативные мероприятия проводились на основании полученных правоохранительными органами первичных материалов, которые свидетельствовали о нарушениях в финансовой деятельности "Седьмой студии".

Источник агентства не уточнил, когда именно была организована прослушка и какая часть полученных таким образом материалов легла в доказательную базу следствия по уголовному делу о хищении 133 млн рублей, выделенных основанной К.Серебренниковым автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" в 2011-2014 годах для реализации проекта "Платформа".

Согласно материалам, имеющимся в распоряжении "Интерфакса", оперативное сопровождение дела "Седьмой студии" осуществляет Управление по защите конституционного строя (УЗКС) 2-й службы ФСБ.

Адвокаты фигурантов дела "Седьмой студии" не комментируют ход и содержание материалов дела из-за подписки о неразглашении данных предварительного расследования.

Вместе с тем о наличии в материалах расследования прослушек упоминал адвокат К.Серебренникова Дмитрий Харитонов в суде 30 мая, когда рассматривалось ходатайство следствия об ограничении сроков ознакомления с уголовным делом режиссеру и его защите.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией по этому поводу.