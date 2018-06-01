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01.06.18 09:43

Ми-8 совершил аварийную посадку в Омской области, жертв нет - транспортная прокуратура

© РИА Новости. Антон Вергун
1 июня. Interfax-Russia.ru - Вертолет Ми-8, по предварительным данным, принадлежащий авиакомпании "Полярные авиалинии", совершил вынужденную посадку в Омской области в пятницу, сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

"Инцидент произошел в 08:05 мск в районе села Петровское недалеко от Омска, по предварительным данным, жертв нет", - сказала она.

По данному факту проводится проверка, уточняется информация о пострадавших и повреждениях вертолета.

По предварительным данным, пассажиров на борту не было.

Между тем, по данным ГУ МЧС России по Омской области, на борту находилось пять человек, пострадавших нет.

Со своей стороны, старший помощник руководителя Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР Яна Стрижова сообщила агентству, что на место происшествия выехала следственная группа.

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