Профильный ЕГЭ по математике пишут в пятницу российские школьники

01.06.18 09:29

© РИА Новости. Павел Лисицын

1 июня. Interfax-Russia.ru - Единый государственный экзамен по математике профильного уровня пройдет 1 июня в России, в нем принимают участие 421 тыс. школьников.

"Заявления на участие в экзамене подали более 421 тысячи человек, в том числе более 413 тысяч выпускников текущего года. Профильную математику выбрал 61% участников основного периода ЕГЭ этого года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Рособрнадзора.

Установленный минимальный балл по математике профильного уровня составляет 27 баллов. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 18 июня.

Экзамен по математике - один из двух обязательных ЕГЭ наряду с русским языком, он нужен для получения школьного аттестата.

С 2015 года математику можно сдавать в двух вариантах - в базовом и в усложненном профильном. Профильный понадобится для поступления в вуз на математические специальности.

"Базовая" и "профильная" математика проходит в разные дни: первое испытание школьники уже написали в среду, 30 мая, а усложненный "профильный" вариант проходит в эту пятницу. Многие выпускники школ выбирают сразу оба варианта.

Экзаменационная работа по математике профильного уровня состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий.

Профильный экзамен начинается, как и все ЕГЭ, в 10:00 по местному времени, для этого испытания установлена длительность в 3 часа 55 минут (235 минут). Работа, в отличие от "базовой" математики, оценивается по 100-балльной шкале, сложность заданий выше.

Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 28 мая по 2 июля. На экзамены зарегистрировалось 731 тыс. человек, из них 645 тыс. - выпускники этого года. Это на 28 тыс. больше, чем в прошлом году (703 тыс., 617 тыс. соответственно). Самые массовые экзамены, помимо математики, пройдут 6 июня (русский язык) и 14 июня (обществознание).

Первые экзамены основной волны прошли 28 мая. Тогда 104 тыс. человек писали географию и информатику, пока сообщалось лишь о девяти удаленных за шпаргалки или использование мобильных телефонов.

В Рособрнадзоре отчитались, что первые ЕГЭ проведены в штатном режиме, без сбоев и утечек. "Базовая" математика в среду, по сообщению ведомства, также прошла в штатном режиме.