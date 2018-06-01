Челябинский облсуд оставил в силе приговор экс-сенатору Константину Цыбко

01.06.18 09:32

© РИА Новости. Владимир Федоренко

1 июня. Interfax-Russia.ru - Челябинский областной суд оставил без изменения приговор суда первой инстанции по обвинению экс-сенатора Константина Цыбко в получении взяток.

Вводная и резолютивная части определения апелляционной инстанции облсуда были оглашены в пятницу, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Урал" из зала суда.

"Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима", - сказал судья.

3 августа 2017 года Озерский городской суд признал К.Цыбко виновным в получении взяток и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 70 млн рублей. Он также на три года лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе.

Следствие обвиняло К.Цыбко в получении в 2012 году как лично, так и при посредничестве главы администрации Озерского городского округа Евгения Тарасова, 10 млн рублей от предпринимателя Олега Лакницкого за лоббирование его коммерческих интересов и создание благоприятных условий для развития бизнеса на территории Челябинской области.

Кроме того, он обвинялся в получении взяток от Е.Тарасова в общей сумме 17,5 млн рублей.

Озерский суд установил, что в 2011 году К.Цыбко получил от Е.Тарасова 11 млн рублей за оказанное ему содействие в назначении на должность главы горадминистрации. Эпизод взятки на 6,5 млн рублей был исключен из обвинения, так как суд счел его недоказанным.

Приговор обжаловали К.Цыбко и его адвокат, а также прокуратура, которая не согласилась с тем, что суд первой инстанции исключил из предъявленного обвинения два эпизода получения взятки.

Апелляционное рассмотрение в Челябинском областном суде началось 25 октября 2017 года.

15-16 февраля 2018 года прокурор, выступая в прениях, попросил суд включить в объем обвинения эпизоды получения взятки от 3 декабря 2011 года и от 27 декабря 2011 года на сумму 6,5 млн рублей.

Гособвинение просило суд увеличить наказание с 9 до 14 лет в колонии строгого режима со штрафом 500 млн рублей.