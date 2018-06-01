Сильный ветер стал причиной задержки авиарейсов на Ямале

01.06.18 09:54

© РИА Новости. Сергей Расулов

1 июня. Interfax-Russia.ru - Непогода в пятницу внесла коррективы в работу аэропорта Салехарда, сообщается на сайте правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

В частности, из-за метеоусловий объявлены задержки на рейсах Салехард - Яр-Сале - Новый Порт - Мыс Каменный и Салехард - Питляр - Мужи - Горки.

"В аэропорту отмечают, что если сегодня погода не позволит обеспечить полеты, то рейсы будут перенесены на завтра", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, утром в пятницу из-за непогоды не вылетел вертолет по маршруту Салехард - Лабытнанги.

"Первый борт на этом направлении отправляется из Лабытнанги в 07:50, дальше воздушное судно работает по накоплению пассажиров. Сейчас вертолет находится на вертодроме в Лабытнанги и ждет улучшения погодных условий для вылета", - отмечается в пресс-релизе.

По информации синоптиков, 1 июня в ЯНАО прогнозируется очень сильный ветер с порывами до 25 м/с.

В Шурышкарском районе в первый день лета ожидается мокрый снег, дождь, а в отдельных районах региона - метель и гололедные явления.