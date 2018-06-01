Новым президентом АвтоВАЗа стал Ив Каракатзанис

01.06.18 10:05

© РИА Новости. Игорь Агеенко

1 июня. Interfax-Russia.ru - Новым президентом ПАО "АвтоВАЗ" с 1 июня стал Ив Каракатзанис, который сменил на этом посту Николя Мора.

Как сообщалось, совет директоров автопроизводителя на заседании 23 апреля назначил И.Каракатзаниса новым президентом компании с вступлением его в должность с 1 июня 2018 года.

"Прекратить полномочия действующего президента общества Николя Мора и расторгнуть трудовой договор с ним 31 мая 2018 года. Назначить новым президентом общества Каракатзаниса Ива с вступлением его в должность с 1 июня 2018 года", - говорилось в сообщении.

До этого И.Каракатзанис занимал должность главы Renault в Румынии, отвечал за всю коммерческую и производственную деятельность, а также занимал должность президента и генерального директора Automobile Dacia SA (как и Н.Мор до прихода на "АвтоВАЗ"). При этом уходящий с поста президента "АвтоВАЗа" Н.Мор сосредоточится на исполнении обязанностей старшего вице-президента Renault и руководителя региона Евразия, а также заместителя председателя совета директоров "АвтоВАЗа" (избран 2 апреля 2018 года).