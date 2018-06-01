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01.06.18 10:05
Новым президентом АвтоВАЗа стал Ив Каракатзанис
Как сообщалось, совет директоров автопроизводителя на заседании 23 апреля назначил И.Каракатзаниса новым президентом компании с вступлением его в должность с 1 июня 2018 года.
"Прекратить полномочия действующего президента общества Николя Мора и расторгнуть трудовой договор с ним 31 мая 2018 года. Назначить новым президентом общества Каракатзаниса Ива с вступлением его в должность с 1 июня 2018 года", - говорилось в сообщении.
До этого И.Каракатзанис занимал должность главы Renault в Румынии, отвечал за всю коммерческую и производственную деятельность, а также занимал должность президента и генерального директора Automobile Dacia SA (как и Н.Мор до прихода на "АвтоВАЗ"). При этом уходящий с поста президента "АвтоВАЗа" Н.Мор сосредоточится на исполнении обязанностей старшего вице-президента Renault и руководителя региона Евразия, а также заместителя председателя совета директоров "АвтоВАЗа" (избран 2 апреля 2018 года).
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