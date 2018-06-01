Более 200 тысяч транспортных средств проехали по Крымскому мосту с 16 мая

01.06.18 10:16

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

1 июня. Interfax-Russia.ru - Свыше 200 тыс. автомобилей, автобусов и мотоциклов пересекли Керченский пролив по новому мосту с 16 мая, когда было открыто движение по дороге между Крымом и Краснодарским краем, сообщила пресс-служба заказчика проекта - ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора в пятницу.

"За 16 суток с момента открытия движения по Крымскому мосту проехало более 212,7 тыс. транспортных средств в обе стороны, в том числе почти 1,6 тыс. рейсовых и заказных автобусов", - говорится в пресс-релизе.

Интенсивность движения в сторону Крыма чуть выше, чем в сторону Тамани: более 111 тыс. и почти 102 тыс. транспортных средств соответственно.

Крымский мост, протяженность которого составила 19 километров, стал самым длинным в России и соединил полуостров Крым с материковой частью страны. Движение легковых машин и автобусов по нему открыли утром 16 мая, грузовики пустят в октябре текущего года, поезда пойдут в декабре 2019 года.

Стоимость объекта, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет более 227 млрд рублей.

Дорога по мосту - участок федеральной трассы А-290, имеет четыре полосы движения. Ее пропускная способность составляет 40 тыс. автомобилей в сутки. Максимальная разрешенная скорость движения по мосту - 90 км/ч. Участок дороги находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор "Тамань".