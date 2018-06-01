Глава Ингушетии простил муфтию обидные высказывания и пригласил его в гости

01.06.18 10:27

© РИА Новости. Валерий Мельников

1 июня. Interfax-Russia.ru - Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в честь священного месяца Рамадан объявил, что прощает муфтия региона Иссу Хамхоева, который 27 мая после совещания с религиозными деятелями заявил о его отлучении от мусульманской общины, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

"В священный месяц Рамадан нужно думать о соблюдении поста и подготовке к красивому празднику разговения - Ураза Байрам. По воле Аллаха мы выдержим испытание в виде поста и достойно проведем праздничные дни", - сказал ингушский лидер в интервью телерадиокомпании "Ингушетия".

Глава Ингушетии призвал жителей республики в священный месяц прощать друг друга, способствовать консолидации общества и максимально заняться благими деяниями.

Он пожелал, чтобы Всевышний принял пост и молитвы всех мусульман, а также сказал, что двери его дома всегда открыты для любого жителя субъекта, в том числе муфтия И.Хамхоева и его окружения.

"Пожалуйста, приходите в гости на ифтар - хлеб, соль всегда есть на столе", - сказал Ю.-Б. Евкуров.

27 мая муфтият Ингушетии (Духовный центр мусульман республики) по итогам встречи с имамами мечетей и старейшин населенных пунктов распространил заявление об отлучении руководителя региона Ю.-Б.Евкурова от мусульманской общины региона за якобы дискриминацию по отношению к духовенству.

Одной из основных причин принятия такое решения послужило изъятие у муфтията земельного участка, выделенного под строительство соборной мечети в Магасе, и его передача в муниципальную собственность города.