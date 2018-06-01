Интерьеры и предметы быта Пудожских крестьян покажут в музее "Кижи"

01.06.18 10:32

© РИА Новости. Илья Тимин

1 июня. Interfax-Russia.ru - Выставка "Ткань бытия. Культурные традиции Пудожского края (конец XIX - начало ХХ веков)" открывается в выставочном зале музея-заповедника "Кижи" в Карелии в пятницу, сообщает пресс-служба учреждения.

"Выставка "Ткань бытия..." расскажет о повседневной жизни пудожского крестьянина. Картина жизни представлена в двух аспектах: дом, домашний быт и малый сельский храм - часовня", - отмечается в сообщении.

Один из разделов выставки "Крестьянский дом: круг забот и дел земных" представляет собой реконструкцию помещений дома зажиточной крестьянской семьи: избы, горницы и сарая. На авторской экскурсии-лекции 3 июня посетители узнают об архитектурных особенностях домов в Пудожском крае и самобытных интерьеров.

По информации пресс-службы, экспозиция музея "Кижи" на острове включает в себя сектор "Русские Пудожья", однако интерьеры домов этого сектора в настоящее время закрыты. Выставка "Ткань бытия..." - это уникальная возможность увидеть воссозданные интерьеры пудожских домов с подлинными предметами.