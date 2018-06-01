|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
01.06.18 10:43
Особый противопожарный режим объявлен в Коми
С пятницы особый режим начал действовать в Сыктывкаре, Ухте, Вуктыле, Ижемском, Княжпогостском, Койгородском, Корткеросском, Печорском, Прилузском, Сосногорском, Сыктывдинском, Сысольском, Троицко-Печорском, Удорском, Усть-Вымском, Усть-Куломском и Усть-Цилемском районах. С 15 июня под его действие попадут все остальные муниципалитеты.
Меры приняты в связи с установлением положительных климатических температур и в целях обеспечения пожарной безопасности.
На период действия режима в частности, в населенных пунктах, садоводствах, землях сельскохозяйственного назначения запрещается разведение костров, сжигание сухой травы, мусора, бытовых и производственных отходов.
Нарушителям требований пожарной безопасности грозит штраф.
В прошлом году особый противопожарный режим в Коми ввели с 25 мая, а отменили его 18 августа. В 2017 году в регионе было зарегистрировано 195 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила 8,167 тыс. гектаров.
|
Interfax-Russia.ru – Еще пять домов по программе реновации в Москве в ближайшее время будут готовы к заселению. Между тем, депутаты готовят проект федерального закона о реновации жилья.
.
Interfax-Russia.ru – Экс-замглавы Минкультуры Пирумов вновь задержан, на этот раз по делу о хищении 450 млн рублей, выделенных на строительство Эрмитажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket