Особый противопожарный режим объявлен в Коми

01.06.18 10:43

© РИА Новости. Александр Кряжев

1 июня. Interfax-Russia.ru - Особый противопожарный режим начал действовать в южных и центральных районах Коми, сообщает пресс-служба главы региона.

С пятницы особый режим начал действовать в Сыктывкаре, Ухте, Вуктыле, Ижемском, Княжпогостском, Койгородском, Корткеросском, Печорском, Прилузском, Сосногорском, Сыктывдинском, Сысольском, Троицко-Печорском, Удорском, Усть-Вымском, Усть-Куломском и Усть-Цилемском районах. С 15 июня под его действие попадут все остальные муниципалитеты.

Меры приняты в связи с установлением положительных климатических температур и в целях обеспечения пожарной безопасности.

На период действия режима в частности, в населенных пунктах, садоводствах, землях сельскохозяйственного назначения запрещается разведение костров, сжигание сухой травы, мусора, бытовых и производственных отходов.

Нарушителям требований пожарной безопасности грозит штраф.

В прошлом году особый противопожарный режим в Коми ввели с 25 мая, а отменили его 18 августа. В 2017 году в регионе было зарегистрировано 195 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила 8,167 тыс. гектаров.