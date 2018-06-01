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01.06.18 10:54

Самыми коррумпированными структурами россияне считают медицину, ГАИ, полицию и ЖКХ

© РИА Новости. ГУ МВД РФ
1 июня. Interfax-Russia.ru - Около четверти россиян считают сферу медицины наиболее коррумпированной в стране, а каждый шестой респондент полагает, что наибольшие коррупционные риски относятся к сфере Жилищно-коммунального хозяйства, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

"В топ рейтинга наиболее коррумпированных, по оценкам респондентов, сфер входят медицина (23%), ГИБДД (ГАИ) и полиция (по 16%), сфера ЖКХ (16%), судебная система и прокуратура (14%)", - сообщили социологи.

В целом, как показали результаты исследования, около четверти россиян придерживаются мнения, что "во взяточничестве погрязло все общество", отмечают организаторы исследования.

Более половины респондентов считают, что власти справляются с решением проблем, связанных с коррупцией, отмечают в ВЦИОМ. "Действия властей по борьбе с коррупцией становятся для россиян все более заметными. О позитивных результатах работы в этом направлении сегодня говорят 55% граждан, тогда как об ухудшении ситуации - только 13%", - сообщили социологи.

При этом определенное впечатление на россиян оказали факты арестов отдельных чиновников и политиков в последние годы, что 42 % респондентов воспринимают, как "свидетельство реальной борьбы властей со взяточничеством (среди жителей сел - 49%, 60-летних и старше - 48% - против 36% среди москвичей и петербуржцев, 37% в группе от 18 до 24 лет").

Вместе с тем, несколько больший удельный вес опрошенных (47%) считают, что такие аресты - "всего лишь показательные акции, сведение счетов или конфликты конкурирующих кланов, говорят 47% опрошенных", отмечают социологи.

Генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов, комментируя результаты опроса, сказал: "Россияне замечают результаты борьбы с коррупцией, но все-таки ожидают большего. Чаще всего наши сограждане стали говорить о коррупции как явлении, которое присуще всему нашему обществу - и это говорит о том, что возвращается эмоциональный фон, присущий замерам середины нулевых годов и отрицательно влияющий на доверие людей друг к другу и к власти".

"Высокий уровень коррупционности (по мнению россиян - ИФ) является вызовом для нового куратора отрасли (медицины - ИФ) в правительстве РФ и региональных властей. Можно порадоваться за ГИБДД - за последние годы меры по искоренению коррупции дали свои плоды - практически в два раза меньше россиян стали называть этот орган самым коррумпированным", - отмечает К.Абрамов.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 20-21 мая 2018 г среди 2000 респондентов в возрасте 18 лет и старше.

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