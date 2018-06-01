Турпоток в Крым вырос на 14% после запуска моста через Керченский пролив

01.06.18 11:06

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

1 июня. Interfax-Russia.ru - Турпоток в Крым вырос на 14% на фоне открытия автомобильной части моста через Керченский пролив, сообщила журналистам заместитель министра курортов и туризма республики Людмила Бабий.

"Мы с 16 мая учитываем при подсчете пассажиропоток с моста. И уже сейчас турпоток на 14% превышает прошлогодний", - сказала Л.Бабий журналистам в пятницу.

Она добавила, что после открытия автодорожной части моста стал активнее развиваться турпоток между Анапой и Крымом. Как ожидают в министерстве, открытие моста позволит интенсивнее развивать туризм на востоке полуострова.

Крымский мост, протяженность которого составила 19 километров, стал самым длинным в России и соединил полуостров Крым с материковой частью страны. Движение легковых машин и общественного транспорта по нему открыли утром 16 мая, грузовики пустят осенью текущего года, поезда - в декабре 2019 года.

Стоимость объекта, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет более 227 млрд рублей.

Дорога по мосту - участок федеральной трассы А-290, имеет четыре полосы движения. Ее пропускная способность составляет 40 тыс. автомобилей в сутки. Максимальная разрешенная скорость движения по мосту - 90 км/ч. Участок дороги находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор "Тамань".

Турпоток в Крым сократился в 2017 году, по данным властей региона, на 3% - до 5,4 млн человек на фоне открытия Турции и холодной погоды на полуострове в начале курортного сезона.