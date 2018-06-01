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01.06.18 11:17
Электроснабжение во Владимирской области, нарушенное ураганным ветром и грозой, восстановлено
На данный момент специалисты ведут работы в электросетях 0,4 кВ по индивидуальным заявкам потребителей, говорится в сообщении.
В общей сложности в восстановительных работах были задействованы 65 бригад, 266 человек и 107 единиц техники. Кроме того в помощь филиалу "Владимирэнерго" были дополнительно направлены 20 бригад из ПАО "МОЭСК", филиалов ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" и "Воронежэнерго", бригады МЧС, подрядных организаций и АО "ВОЭК".
В связи с нестабильной погодой владимирские энергетики продолжают работать в особом режиме, отмечается в пресс-релизе.
Вечером 30 мая на Владимирскую область обрушился ураганный ветер с порывами до 28 м/с, который сопровождался грозой и местами градом. В результате в ряде районов региона - преимущественно в центральных и северо-восточных - произошли нарушения электроснабжения.
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