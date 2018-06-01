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01.06.18 11:27
Летняя акция "В зоопарк перед сном" стартует в Московском зоопарке
"Московский зоопарк запускает летнюю акцию "В зоопарк перед сном". С 1 по 30 июня горожане смогут попасть на территорию зоосада до 22:00. С 19:00 входной билет можно будет приобрести по льготной цене - за 300 рублей вместо 500. Кассы для желающих посетить вечерний зоопарк будут работать до 21:00", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вечером посетители смогут понаблюдать за жизнью хищников, в частности представителей семейства кошачьих. Многие животные становятся активнее после наступления сумерек.
Как уточнила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова, в течение месяца каждый вторник и четверг с 20:00 до 21:00 будут проходить экскурсии из цикла "Летний вечер в зоопарке". Посетители смогут отправиться на прогулку и узнать много нового о жизни животных, понаблюдать за ними в наиболее комфортной и спокойной обстановке, а также выяснить, как обитатели зоосада готовятся ко сну.
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