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01.06.18 11:59

Первый день лета в Поволжье выдался снежным

© РИА Новости. Алексей Резниченко
1 июня. Interfax-Russia.ru - Жители сразу нескольких регионов Приволжского федерального округа 1 июня в шутку поздравляют друг друга с Новым годом из-за выпавшего в этот день снега.

В Гидрометцентре Татарстана агентству " Интерфакс-Поволжье" сообщили, что снег выпал в большинстве районов республики.

"Снег был ночью и отмечается сейчас", - сказал собеседник агентства, отметив, что осадки и заморозки прогнозировались.

По данным синоптиков ГИС-центра Пермского госуниверситета, из-за арктического вторжения территория Пермского края и южной части Республики Коми оказались в зоне наиболее сильного похолодания.

Среднесуточная температура в пятницу в Пермском крае будет ниже нормы на 12 градусов. На большей части края идет слабый снег, а во всех северных районах установился временный снежный покров.

"Снежный покров зафиксировали метеостанции Коса, Кочево, Гайны, Чердынь, Ныроб, но больше всего снега выпало в Березниках. Летний снежный покров в Прикамье зафиксирован впервые с 2007 года", - отмечают метеорологи.

Мокрый снег продолжится, в основном по востоку региона, и в ночь на 2 июня. На остальной территории ожидаются заморозки до -3 градусов С.

Кроме того, пятница может стать одним из самых холодных летних дней за последние 50 лет.

"Если сегодня среднесуточная температура будет ниже +2,3 градусов С, то день 1 июня 2018 года станет самым холодным летним днем с 3 июня 1967 года (когда выпало 18 мм осадков в виде снега и среднесуточная температура была отрицательной)", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что прошедшая весна в Пермском крае стала самой холодной за 37 лет. Средняя температура в 1981 году составила + 0,5 градусов С, средняя температура весеннего сезона 2018 года составила +1,1 градус С.

Мокрый снег выпал пятницу под Сызранью в Самарской области. Один из пользователей соцсетей опубликовал несколько часов назад фотографию с трассы М-5 "Урал" между селами Переволоки и Валы. "1 июня. Валит снег", - написал он.

По данным Приволжского УГМС, в ночь на 2 июня в Самарской области местами ожидаются заморозки до 3 градусов С ниже ноля, без осадков.

Мокрый снег прошел ночью и утром в пятницу и в Удмуртии. По данным ГУ МЧС России по Удмуртии, заморозки ночью на почве достигали до - 4 градусов С. Днем в регионе прогнозируется плюсовая температура - от +7 до +12 градусов С.

В соцсетях жители республики шутят про наступление долгожданного лета и поздравляют друг друга не с первым летним днем, а с Новым годом.

Жители Башкирии также делятся в соцсетях фотографиями и видео идущего снега, отмечая, что начинается "настоящая зима, и пора шубу и валенки доставать"

В ночь на пятницу снег прошел и в Кировской области. В частности, один из жителей райцентра Верхошижемье поделился в соцсетях фотографией кружащихся на фоне березовой рощи снежинок, сопроводив фото комментарием: "Верхошижемье. Новогодняя ночь на 1 июня".

Накануне снег также прошел в нескольких Кировской области. По прогнозам синоптиков, размещенный на сайте регионального ГУ МЧС, с 1 по 3 июня в большинстве районов области ожидаются заморозки в воздухе до минус 3 градусов, на поверхности почвы до минус 7 градусов С.

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