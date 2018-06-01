Жители 87 населенных пунктов Нижегородской области остаются без света из-за непогоды

01.06.18 12:11

© РИА Новости. Павел Лисицын

1 июня. Interfax-Russia.ru - Ремонтные бригады продолжают восстанавливать энергоснабжение населенных пунктов Нижегородской области, прерванное из-за сильного ветра.

Региональное ГУ МЧС РФ сообщает, что, по данным на утро пятницы, без электроснабжения остаются 87 населенных пунктов в 13 муниципальных образованиях. Обесточенных социально значимых объектов нет.

Для ликвидации последствий отключения электроснабжения привлечены 177 аварийно-восстановительных бригад от энергетиков из 12 российских регионов: в общей сложности, 331 человек и 96 единиц техники.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра, обрушившегося на Нижегородскую область в среду, без электроснабжения оставались до 170 тыс. человек.