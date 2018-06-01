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01.06.18 12:23
Калининградский аэропорт "Храброво" открыл буферную зону для болельщиков ЧМ
"Буферная зона создана специально для комфортного пребывания болельщиков в аэропорту, а также с целью разделения противоборствующих команд. При большом скоплении людей в аэровокзале пассажиры смогут проводить в буферной зоне время в ожидании рейсов и за просмотром матчей по футболу", - говорится в сообщении.
На территории привокзальной площади установлены шатры от непогоды, оборудована точка общественного питания. Также смонтированы мониторы для трансляции матчей и установлено табло с актуальной информацией о статусе рейсов.
Как отмечает пресс-служба, сотрудники аэропорта и волонтеры будут помогать болельщикам проходить процедуру регистрации и оформления багажа, посадки на борт воздушного судна.
Буферная зона в аэропорту "Храброво" будет действовать в течение всего времени проведения Чемпионата мира по футболу.
В рамках ЧМ-2018 в Калининграде на стадионе, вмещающем 35 тыс. зрителей, пройдут четыре встречи: 16 июня Нигерия сыграет с Хорватией, 22-го - Сербия со Швейцарией, 25-го - Испания с Марокко и 28-го - Англия с Бельгией.
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