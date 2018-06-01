Калининградский аэропорт "Храброво" открыл буферную зону для болельщиков ЧМ

01.06.18 12:23

© РИА Новости. Игорь Зарембо

1 июня. Interfax-Russia.ru - В аэропорту "Храброво" открылась буферная зона для болельщиков и гостей Чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба аэрокомплекса.

"Буферная зона создана специально для комфортного пребывания болельщиков в аэропорту, а также с целью разделения противоборствующих команд. При большом скоплении людей в аэровокзале пассажиры смогут проводить в буферной зоне время в ожидании рейсов и за просмотром матчей по футболу", - говорится в сообщении.

На территории привокзальной площади установлены шатры от непогоды, оборудована точка общественного питания. Также смонтированы мониторы для трансляции матчей и установлено табло с актуальной информацией о статусе рейсов.

Как отмечает пресс-служба, сотрудники аэропорта и волонтеры будут помогать болельщикам проходить процедуру регистрации и оформления багажа, посадки на борт воздушного судна.

Буферная зона в аэропорту "Храброво" будет действовать в течение всего времени проведения Чемпионата мира по футболу.

В рамках ЧМ-2018 в Калининграде на стадионе, вмещающем 35 тыс. зрителей, пройдут четыре встречи: 16 июня Нигерия сыграет с Хорватией, 22-го - Сербия со Швейцарией, 25-го - Испания с Марокко и 28-го - Англия с Бельгией.