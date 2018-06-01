Балтфлот усилят новые системы ПВО С-400 до конца 2018 года

01.06.18 12:45

© РИА Новости. Алексей Филиппов

1 июня. Interfax-Russia.ru - Балтийский флот (БФ) в 2018 году получит новые зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф", корабль - носитель крылатых ракет "Калибр", самолёты Су-30СМ и вертолёты Ка-27М, сообщает военное ведомство.

"Во втором полугодии на Балтийский флот продолжится поступление новой техники - ЗРС С-400 усилят возможности группировки ВВС и ПВО, а в состав соединения ракетных кораблей войдёт новый малый ракетный корабль проекта 22800 "Ураган", способный нести крылатые ракеты "Калибр"", - сказано в сообщении БФ, который поступил в "Интерфакс-АВН" в пятницу.

Помимо этого "запланировано поступление двух больших гидрографических катеров, а морская авиация флота получит новые самолёты Су-30СМ и вертолёты Ка-27М", информирует штаб флота.