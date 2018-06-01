Обвинения России в покушении на журналиста Бабченко являются инсинуацией

01.06.18 12:56

© РИА Новости. Сергей Гунеев

1 июня. Interfax-Russia.ru - Обвинение России в причастности к покушению на журналиста Аркадия Бабченко является инсинуацией и "развесистой клюквой", считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Любые утверждения о возможной причастности России к этой инсценировке является ни чем иным как инсинуацией и не соответствует действительности", - сказал Д.Песков журналистам в пятницу.

"Если говорить, скажем так, в шутку, то, не знаю как язык Шекспира будет соперничать с великим и могучим, вся эта история, все эти показания, являются ни чем иным как развесистой клюквой", - добавил он.

Д.Пескова также попросили прокомментировать показания подозреваемого в организации покушения на А.Бабченко Бориса Германа, который утверждает, что за этим покушением стоит человек, который якобы работает "в приватном фонде Владимира Путина".

"Конечно, никаких таких фондов в России не существует", - сказал Д.Песков.

Вечером 29 мая появилась информация об убийстве А.Бабченко в Киеве, но уже на следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что это было частью спецоперации украинских правоохранителей, направленной на предотвращение покушения на журналиста, а сам А.Бабченко вышел к собравшимся на брифинг представителям СМИ.

Глава СБУ сообщил о задержании в Киеве в среду организаторе "убийства" А.Бабченко, им оказался исполнительный директор ООО "Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) "Шмайсер" (Вишневое, Киевская обл.) Борис Герман. По версии украинской спецслужбы, организатор преступления готовил устранение 30 человек на Украине "по заказу российских спецслужб", которые также поставили ему задачу закупать за их средства оружие и боеприпасы и создавать закладки в центре Украины.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что полный список этих 30 человек уже получен, и каждому из этого списка будет предоставлена охрана.