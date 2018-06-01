Заморозки прогнозируют на выходные в Ростовской и Волгоградской области

01.06.18 13:13

© РИА Новости. Алексей Даничев

1 июня. Interfax-Russia.ru - Заморозки ожидаются местами в Волгоградской и Ростовской областях в предстоящие выходные, сообщает Южный региональный центр МЧС РФ со ссылкой на метеослужбы.

"Во второй половине ночи и утром 2 июня местами в Волгоградской области, 2 и 3 июня местами в Ростовской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от -0,1 до -2 градусов", - говорится в сообщении.

В связи с этим возможны повреждение и гибель сельхозкультур, цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.