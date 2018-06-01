Семейный фестиваль рыбалки впервые проходит в Липецкой области

01.06.18 13:36

© РИА Новости. Мария Плотникова

1 июня. Interfax-Russia.ru - Первый областной фестиваль по рыбной ловле "Семейная рыбалка" открылся в пятницу в Елецком районе Липецкой области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе региональной администрации.

"Фестиваль преследует целью совершенствование форм семейного досуга, пропаганду здорового образа жизни, бережного отношения к природе", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в программу праздника, который продлится в течение двух дней, включены конкурс палаток и викторина по краеведению, мастер-классы по рыбной ловле и оказанию первой медицинской помощи, показ творческих номеров "Песни у костра".

Главным событием фестиваля станут соревнования по рыболовному спорту, в которых примут участие несколько десятков семейных команд по четыре человека в каждой. Победители и призеры будут определены по результатам взвешивания улова.

"Укрепление института семьи, воспитание достойного подрастающего поколения находятся в числе главных приоритетов областных властей. Только в прошлом году из областного бюджета на поддержку семьи, материнства и детства было направлено почти 1,4 млрд рублей", - процитировал сотрудник пресс-службы слова главы региона Олега Королева.