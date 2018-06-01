|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
01.06.18 13:36
Семейный фестиваль рыбалки впервые проходит в Липецкой области
"Фестиваль преследует целью совершенствование форм семейного досуга, пропаганду здорового образа жизни, бережного отношения к природе", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в программу праздника, который продлится в течение двух дней, включены конкурс палаток и викторина по краеведению, мастер-классы по рыбной ловле и оказанию первой медицинской помощи, показ творческих номеров "Песни у костра".
Главным событием фестиваля станут соревнования по рыболовному спорту, в которых примут участие несколько десятков семейных команд по четыре человека в каждой. Победители и призеры будут определены по результатам взвешивания улова.
"Укрепление института семьи, воспитание достойного подрастающего поколения находятся в числе главных приоритетов областных властей. Только в прошлом году из областного бюджета на поддержку семьи, материнства и детства было направлено почти 1,4 млрд рублей", - процитировал сотрудник пресс-службы слова главы региона Олега Королева.
|
Interfax-Russia.ru – Еще пять домов по программе реновации в Москве в ближайшее время будут готовы к заселению. Между тем, депутаты готовят проект федерального закона о реновации жилья.
.
Interfax-Russia.ru – Экс-замглавы Минкультуры Пирумов вновь задержан, на этот раз по делу о хищении 450 млн рублей, выделенных на строительство Эрмитажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket