Детский театр открыт в Нижнем Новгороде после реконструкции

01.06.18 14:12

© РИА Новости. Яков Берлинер

1 июня. Interfax-Russia.ru - Открытие после реконструкции детского театра "Вера" состоялось в Нижнем Новгороде в День защиты детей.

Пресс-служба губернатора Нижегородской области сообщает, что реконструкция здания театра велась за счет средств областного и муниципального бюджетов. В рамках работ сделана перепланировка помещений здания, был увеличен зрительный зал и расширена сцена, установлено новое современное световое оборудование.

"Площадь нового здания увеличилась почти в два раза. В настоящее время с двумя надземными и одним подземным этажами площадь составляет около 3300 квадратных метров. До реконструкции - около 1800 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Увеличение произошло за счет освоения пространства цокольного этажа, где теперь располагается мастерская по изготовлению декораций, а также склады для хранения реквизита, костюмов и декораций.

Театр "Вера" получил свой профессиональный статус в 1991 году, а спустя два года обосновался в здании на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде.

Ровно пять лет назад, 1 июня 2013 года, здание было закрыто на реконструкцию. Все эти годы труппа "Веры" играла на различных площадках Нижнего Новгорода и области, ежегодно представляя по 4-5 премьер.