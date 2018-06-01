Черноморский флот получит новые ракетные и патрульные корабли

01.06.18 14:28

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

1 июня. Interfax-Russia.ru - Черноморский флот России скоро получит новейшие корабли, которые существенно повысят боевой потенциал морской группировки, дислоцированной в южных регионах страны, позволят более эффективно выполнять задачи в Средиземном море, заявил главком ВМФ России адмирал Владимир Королёв.

"В ближайшее время будет осуществляться пополнение Черноморского флота кораблями принципиально нового класса. Это - патрульные корабли 22160 типа "Василий Быков". Целенаправленно для ЧФ продолжается строительство серии малых ракетных кораблей проекта 21631, оснащенных высокоточным оружием", - сказал военачальник в пятницу в Севастополе, ставя подчинённым задачи на летний период обучения.

По словам главкома, "осенью в состав минно-тральных сил флота войдет новейший многофункциональны корабль противоминной обороны "Иван Антонов" проекта 12700".

"Сегодня будет поднят флаг на новейшем малом ракетном корабле "Вышний Волочёк", оснащенном высокоточным оружием и отвечающем самым современным требованиям морского боя. Прием в состав ЧФ этого корабля, вне всяких сомнений, - ещё один практический шаг в той деятельности, которая осуществляется министерством обороны, Главным командованием Военно-морского флота (ВМФ) в сфере обновления всех составляющих флота", - сказал В.Королёв, которого цитирует пресс-служба военного ведомства.

Главком подтвердил также, что, как ожидается, в третьем квартале текущего года "к постоянному месту дислокации на ЧФ прибудет еще один, третий новейший фрегат проекта 1135.6 "Адмирал Макаров"".

"Поэтапное обновление всех составляющих ЧФ, - отметил адмирал, - будет осуществляться как в ближнесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Это позволит черноморцам вывести на новый уровень эффективности выполнение поставленных задач в своей операционной зоне, в том числе, в составе постоянного оперативного соединения ВМФ в Средиземном море, в ходе учений разнородных группировок, а также на межвидовом и межфлотском уровне взаимодействия".

Адмирал добавил, что постоянно обновляются поисково-спасательные силы ЧФ, которые уже включают в себя новейшее судно "Профессор Николай Муру", модульные катера комплексного поисково-спасательного обеспечения.

"Одним словом, Черноморский флот находится на подъеме своего развития. По сути, Черноморский флот сегодня способен эффективно выполнять задачи под водой, над водой, в воздухе и на берегу. Это подтверждается на практике в ходе интенсивной боевой учебы", - констатировал главнокомандующий.

Он напомнил, что "в короткий срок в рамках кораблестроительной программы ЧФ получил в свой состав современные подводные лодки проекта 636.3, новейшие надводные корабли, получившие опыт боевых действий против террористических группировок на территории Сирийской Арабской Республики".