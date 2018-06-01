Губернатор Курской области награжден переходящим вымпелом Минобороны РФ

01.06.18 14:42

фото пресс-службы губернатора Курской области

1 июня. Interfax-Russia.ru - В Кургане в пятницу в областном Дворце молодёжи губернатор Курской области Александр Михайлов награжден переходящим вымпелом министра обороны Российской Федерации, передал корреспондент "Интерфакса".

Вымпел главе региона вручил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

Награда вручена в связи с победой Курской области в конкурсе на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва граждан на военную службу в 2017 году.

Регион стал лидером по таким показателям как учетно-призывная деятельность, военно-патриотическое воспитание, развитие движения юнармейцев.

"В Курской области процент молодых людей, годных к прохождению военной службы, составляет 80, - сказал генерал-лейтенант.

Кроме того, Александру Михайлову объявлена благодарность правительства РФ за заслуги в содействии укреплению обороноспособности страны и государственной безопасности.

На торжественном собрании почетной грамотой министра обороны также наградили представителей обладминистрации, глав муниципальных образований региона, сотрудников областного военного комиссариата, учреждений здравоохранения и образования, журналистов.