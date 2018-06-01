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01.06.18 14:57

"Интерфакс" создал новый новостной сайт, посвященный образованию и науке

фото Интерфакса
1 июня. Interfax-Russia.ru - Информационное агентство "Интерфакс" объявило об открытии нового новостного сайта academia.interfax.ru, посвященного вопросам развития российского образования и науки.

Главной задачей academia.interfax.ru является освещение актуальных и значимых событий в сфере высшего образования и науки, включая вопросы их реформирования, обсуждения законодательных инициатив, развития сотрудничества между исследовательскими и образовательными институтами и бизнесом, а также информирование самых широких аудиторий о достижениях в сфере исследований и разработок, развитии рынков высококвалифицированного труда.

На сайте публикуются комментарии экспертов, интервью с ректорами, известными учеными, представителями инновационного бизнеса, информация о профильных и общественно значимых мероприятиях в области образования, науки, технологического и социального предпринимательства. Особое внимание сайт уделяет актуальной справочной информации о научно-образовательных организациях России, о реализуемых ими образовательных, исследовательских, социальных и предпринимательских программах.

Отдельный раздел academia.interfax.ru посвящен рейтингам, который, в частности, откроет читателям доступ к оценкам Национального рейтинга университетов (НРУ), известного исследовательского проекта Группы "Интерфакс".

"За годы работы над проектом НРУ нам удалось не только выстроить системную работу с ведущими университетами страны, но и научиться на высокопрофессиональном, экспертном уровне разбираться в проблемах отрасли, видеть их изнутри. Именно этот фактор стал определяющим при принятии агентством решения о создании нового новостного сайта academia.interfax.ru", - сказал первый заместитель генерального директора агентства "Интерфакс" Алексей Горшков, отметив, что, "безусловно, учитывался и повышенный интерес к развитию сферы образования и науки со стороны общества, бизнеса и руководства страны".

"От качества образования и уровня развития науки зависит будущее страны, эти важнейшие сферы в конечном итоге определяют вектор дальнейшего развития нашего государства, благополучия наших граждан", - добавил А.Горшков.

Информационное агентство "Интерфакс", созданное в 1989 году, стало первым в стране негосударственным каналом оперативной политической и экономической информации. На протяжении почти 30 лет новости "Интерфакса" - самый цитируемый в мире источник оперативной информации о России и других странах постсоветсткого пространства. Подписчиками агентства являются ведущие российские и зарубежные СМИ, а также государственные структуры, крупнейшие банки, корпорации, компании и фонды.

С конца 1990-х гг. информационное агентство "Интерфакс" входит в состав крупнейшей в стране одноименной информационной Группы, объединившую несколько десятков компаний, включая сеть информагентств в странах ближнего зарубежья, в федеральных округах РФ и за рубежом. Группа "Интерфакс" является разработчиком самых современных В2В-решений в сфере управления рисками, маркетинга, внешних коммуникаций, комплаенса.

Исследовательский проект Национальный рейтинг университетов (academia.interfax.ru; unirating.ru) реализуется Группой "Интерфакс" с 2010 года. Его целью является развитие в РФ механизмов и процедур независимой системы оценки российских вузов и их образовательных программ; повышение конкурентоспособности российской системы образования, научных исследований и технологического предпринимательства; развитие федеральных и региональных университетов, рассматриваемых в качестве каркаса новой экономики страны.

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