Организации, демонстрирующие детям химические опыты, дополнительно проверят

01.06.18 15:14

© РИА Новости. Алексей Дружинин

1 июня. Interfax-Russia.ru - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пообещал дополнительно проверить технику безопасности в организациях, занимающихся демонстрацией химических опытов.

"Проверки будут обязательно. Я думаю, они будут в расширенном варианте, потому что то, что сейчас произошло, - это не касается тех проверок по торговым центрам, где нарушались строительные противопожарные нормы. Это нарушение в части безопасности оказания услуг", - заявил С.Левченко журналистам после посещения пострадавших детей в больнице.

"Ставился химический опыт. Я думаю, все дело в том, что не были обеспечены необходимые условия для проведения этого опыта. Поэтому, конечно, такие услуги, при которых не соблюдается техника безопасности, должны быть прекращены. И мы расширим проверки для организаций, которые проводят такие опыты", - отметил губернатор.

При этом С.Левченко подчеркнул, что с точки зрения противопожарных норм самого здания замечаний нет.

По словам главы региона, в горбольнице N3 он навестил пострадавших детей и пообщался с каждым из них.

"Всем детям оказана своевременная помощь, трое пациентов были перевязаны и уехали домой. Сегодня здесь пятеро детей, два мальчика и три девочки. Им оказана вся помощь. Я со всеми детьми разговаривал. Они в удовлетворительном состоянии, терпят, хотя, конечно, ожоги - это очень болезненно. На сегодняшний день никаких беспокойств по поводу будущего их здоровья нет", - сказал он.

Он сообщил, что к лечению детей привлечены специалисты из других медицинских учреждений.

"Они сейчас помогают ожоговому центру. Все необходимые лекарства имеются. Я думаю, что завтра будет уже ребятам легче", - добавил С.Левченко.

Ранее сообщалось, что восемь детей в возрасте от 7 до 10 лет госпитализированы с ожогами 1-2 степени, которые они получили во время шоу в научно-развлекательном центре "Гравитация", находящемся в ТРЦ "Комсомолл" в Иркутске. По предварительной информации, ЧП случилось во время проведения химических опытов на одной из развлекательных площадок.