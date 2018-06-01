Метель в первый день лета стала причиной ограничения движения по трассе Надым - Салехард

01.06.18 15:25

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

1 июня. Interfax-Russia.ru - Движение легковых автомобилей ограничено из-за непогоды днем в пятницу на участке трассы Надым - Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщается на сайте окружного правительства.

В частности, ограничено движение на участке от Салехарда до Аксарки.

Пропуск полноприводного транспорта на загородные трассы осуществляют экипажи ГИБДД.

Контрольно-пропускные пункты установлены на выезде из села Аксарка и на выезде из Салехарда.

В свою очередь в пресс-службе окружного правительства агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что на Салехард в пятницу обрушилась метель.

"Сильный ветер, снег по колено", - сказал сотрудник пресс-службы.

По данным пресс-службы, окружные дорожники перешли на усиленный режим работы. На загородные автомобильные дороги вышла спецтехника, которая очищает трассы от переметов и снега. Также ведется обработка трасс противогололедными материалами.

Специалисты призывают водителей быть предельно осторожными, адекватно оценивать погодные и дорожные условия, не превышать скорость.

Ранее сообщалось, что в пятницу из-за метеоусловий были задержаны авиарейсы Салехард - Яр-Сале - Новый Порт - Мыс Каменный и Салехард - Питляр - Мужи - Горки.

Кроме того, из-за непогоды не вылетел вертолет по маршруту Салехард - Лабытнанги.

По информации синоптиков, 1 июня в ЯНАО прогнозируется очень сильный ветер с порывами до 25 м/с. В Шурышкарском районе ожидается мокрый снег, дождь, а в отдельных районах региона - метель и гололед.