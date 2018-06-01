Сергей Носов призывает жителей Нижнего Тагила не проводить митингов за его возращение на пост мэра

01.06.18 15:39

© РИА Новости. Григорий Сысоев

1 июня. Interfax-Russia.ru - Бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, назначенный врио губернатора Магаданской области, обратился к жителям города с просьбой не проводить несанкционированных митингов с требованием вернуть его на пост градоначальника.

"Я не был сторонником митинговщины, особенно митингов несанкционированных. Они отвлекают от главного - от работы и уводят людей от сути проблемы. (...) В Тагиле сегодня есть все, чтобы двигаться дальше. И в том числе, я надеюсь, есть команда, которую мы создавали, включая всех горожан. (...) Я хотел бы вас заверить и попросить - не надо митингов, надо просто работать, тогда Тагил будет продолжать развиваться и расцветать. А мы с вами еще увидимся, и я думаю неоднократно. Я вас помню и люблю", - сказал С.Носов в своем видеообращении.

По данным ряда СМИ, в социальных сетях распространяется информация о проведении 2 июня в Нижнем Тагиле митинга за возвращение С.Носова как за мэра города.

В пресс-службе администрации Нижнего Тагила агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что уведомлений о проведении митинга в мэрию не поступало.

"Через социальные сети были разосланы приглашения жителям города выйти на митинг. Никаких уведомлений о проведении митинга нам не поступало. Если он и пройдет, то будет несогласованным, думаю, полиция в курсе", - отметил представитель пресс-службы администрации.

28 мая президент России Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора Магаданской области Владимира Печеного и назначил временно исполняющим обязанности главы региона С.Носова. Он являлся главой Нижнего Тагила с 2012 года.